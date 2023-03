Legende: Verpasst das Turnier in Acapulco Carlos Alcaraz. imago images/Action Plus

Alcaraz zwickt's erneut im Oberschenkel

Carlos Alcaraz hat sich vom ATP-500-Turnier in Acapulco (MEX) zurückgezogen. Die spanische Weltnummer 2 plagt eine Verletzung am rechten Oberschenkel. «Ich habe einen Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur, der mich für mehrere Tage vom Tennisplatz fernhalten wird», erklärte die jüngste Nummer 1 der Welt in der Geschichte in einem Tweet. Alcaraz, der vor 10 Tagen das Turnier in Buenos Aires gewonnen hatte, musste sich am Sonntag in Rio de Janeiro im Final Cameron Norrie geschlagen geben. Während des Spiels wurde er von Schmerzen im rechten Oberschenkel geplagt – derselbe Schmerz, der ihn im Januar gezwungen hatte, die Australian Open auszulassen.