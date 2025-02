Alcaraz scheitert in Doha

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Seine Reise in Doha ist zu Ende Carlos Alcaraz. Reuters/Ibrahim al-Omari

ATP Doha: Lehecka eliminiert Alcaraz

Der Weltranglisten-Dritte Carlos Alcaraz ist beim ATP-500-Turnier im Viertelfinal ausgeschieden. Der topgesetzte Spanier unterlag dem Tschechen Jiri Lehecka (ATP 25) in 2:09 Stunden mit 3:6, 6:3, 4:6. Alcaraz lag im 3. Satz mit Break vorne, gab den Vorteil aber unter anderem durch einen Doppelfehler wieder her. Lehecka gewann die letzten 3 Games und nutzte dabei seinen 1. Matchball. Ebenfalls bemerkenswert in Doha war der Dreisatz-Sieg von Andrej Rublew über Alex De Minaur (AUS). Der Russe benötigte nicht weniger als 8 Matchbälle für seinen Erfolg nach 2:39 Stunden.