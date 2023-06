Legende: Auch Rasen liegt ihm Carlos Alcaraz jubelt in Queen's. Keystone/ALBERTO PEZZALI

Turniersieger Alcaraz überholt Djokovic

Carlos Alcaraz hat bei seiner 3. Teilnahme an einem Rasenturnier den 1. Titel gewonnen und kehrt zurück an die Weltspitze. Der 20-jährige Spanier triumphierte im Londoner Queen's Club im Final mit 6:4, 6:4 über den Australier Alex de Minaur (ATP 18). Damit löst Alcaraz den Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (SRB) wieder auf Platz 1 der Weltrangliste ab. Vor der Turnierwoche im Londoner Stadtteil West Kensington hatte Alcaraz nur zweimal in Wimbledon auf Rasen gespielt. Nach dem Triumph in Queen's startet er als einer der Mitfavoriten beim Rasenklassiker im Londoner Südwesten (ab 3. Juli). Für Alcaraz war es der 11. Turniersieg seiner Karriere und bereits der 5. Triumph in diesem Jahr.