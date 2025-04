Legende: Gibt für das ATP-1000-Turnier Forfait Carlos Alcaraz. imago/zuma press wire

Alcaraz nicht in Madrid dabei

Carlos Alcaraz (ATP 3) hat seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid kurzfristig abgesagt. Der Spanier ist an beiden Beinen verletzt, wie er an einer Medienkonferenz erklärte. Einen Monat vor den French Open will Alcaraz verständlicherweise kein Risiko eingehen. Er berichtete von Schmerzen im rechten Adduktorenbereich und im linken Beinbeuger. Der Weltranglisten-Dritte musste bereits am Sonntag während seiner in Barcelona erlittenen Final-Niederlage gegen den Dänen Holger Rune vom Physiotherapeuten behandelt werden.