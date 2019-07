Legende: Wurde von McEnroe aufgeboten Kevin Anderson. imago images

Quartett für Laver Cup nominiert

Weitere 4 Teilnehmer am Laver Cup, der vom 20. bis 22. September in Genf zum 3. Mal stattfinden wird, sind bekannt. Der Südafrikaner Kevin Anderson (ATP 8), der Amerikaner John Isner (ATP 12) sowie die beiden Kanadier Milos Raonic (ATP 17) und Denis Shapovalov (ATP 27) werden für das Team World an den Start gehen. Captain John McEnroe kann noch 2 Spieler aufbieten. Das Team Europa, das die ersten beiden Ausgaben des Laver Cups 2017 in Prag und 2018 in Chicago gewonnen hat, besteht aus Roger Federer (ATP 3), Rafael Nadal (ATP 2), Dominic Thiem (ATP 4), Alexander Zverev (ATP 5) und Fabio Fognini (ATP 10). Ein Platz ist noch offen.