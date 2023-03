Andreescu verletzt sich am Knöchel

Bianca Andreescu muss erneut eine lange Ausfallzeit befürchten. Im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers von Miami zog sich die 22-jährige Kanadierin im Match gegen Jekaterina Alexandrowa (Stand: 6:7, 2:0) beim Return-Versuch offenbar eine schwere Knöchelverletzung zu. Die US-Open-Siegerin von 2019 musste unter starken Schmerzen in einen Rollstuhl gehoben werden und wurde unter Tränen vom Platz gebracht. «Ich habe noch nie so starke Schmerzen gehabt», schrie Andreescu während der Behandlung auf dem Platz. Sie wurde vor ihrem Abtransport von ihrer Gegenspielerin umarmt, später bestätigte die WTA eine Verletzung am linken Knöchel. Andreescu hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Legende: Musste den Platz im Rollstuhl verlassen Bianca Andreescu. imago images/zuma wire/debby wong