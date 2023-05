Legende: Fokus auf Wimbledon Andy Murray. imago images/Fabrizio Corradetti/LaPresse

Murray und Berrettini sagen Teilnahme in Roland Garros ab

Der dreifache Grand-Slam-Sieger Andy Murray verzichtet laut britischer Medien auf einen Start bei den French Open (ab 28. Mai). Der 36-jährige alte Schotte war schon in den vergangenen beiden Jahren nicht in Paris an den Start gegangen. Murray, der seit 2019 mit einer Teilprothese in der Hüfte spielt, verlegt seinen Fokus auf die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon ab 3. Juli. «Es geht für mich darum, dass ich in dieser Phase meiner Karriere die Prioritäten richtig setze», sagte Murray zuletzt. Ebenfalls nicht teilnehmen wird Matteo Berrettini. «Ich werde nicht rechtzeitig für Paris bereit sein», schrieb der 27-jährige Italiener auf Instagram. Der frühere Wimbledon-Finalist laboriert seit dem ATP-1000-Turnier in Monte Carlo im April an einer Bauchmuskelverletzung.