United Cup: Djokovic unterliegt De Minaur

Im Viertelfinal des United Cups in Perth hat Novak Djokovic sein Einzel gegen Lokalmatador Alex De Minaur (ATP 12) überraschend mit 4:6, 4:6 verloren. Die Nummer 1 der Welt musste sich am Nationenwettbewerb nach 43 siegreichen Partien zum ersten Mal seit 2018 (Achtelfinal-Out an den Australian Open gegen Hyeon Chung) wieder einmal auf australischem Boden geschlagen geben. Djokovic liess sich ausserdem am rechten Handgelenk behandeln. Probleme waren bereits im Gruppenduell mit Tschechien am Dienstag aufgetaucht. An den Mitte Monat beginnenden Australian Open in Melbourne strebt Djokovic seinen 11. Titel an.

Brisbane: Osaka scheitert an Pliskova

Naomi Osaka ist bei ihrer Rückkehr auf die Tour in der 2. Runde ausgeschieden. Die einstige Weltranglisten-Erste verlor in Brisbane gegen die Tschechin Karolina Pliskova in drei Sätzen 6:3, 6:7 (4:7), 4:6. Die Japanerin, die im vergangenen Sommer erstmals Mutter wurde und ihr erstes Turnier seit 15 Monaten bestritt, hatte ihr Auftaktspiel gegen die Deutsche Tamara Korpatsch am Montag gewonnen.