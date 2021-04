Legende: Wird im Fürstentum Monaco heuer nicht antreten Dominic Thiem. Keystone

Thiem verzichtet auf Monte Carlo

Der letztjährige US-Open-Sieger Dominic Thiem verzichtet nach dem ATP-1000-Turnier in Miami nun auch auf jenes in Monte Carlo, das ab dem 11. April gespielt wird. Er sei noch nicht bei 100 Prozent, teilte der Weltranglisten-Vierte auf seiner Homepage mit. Der 27-jährige Österreicher will stattdessen in seiner Heimat auf Sand trainieren.