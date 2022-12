Legende: Wegen Athleten-Ausschluss im Visier Das traditionelle Rasenturnier in Wimbledon. imago images/PanoramiC

Busse wegen Ausschluss von Belarus und Russland

Der britische Tennis-Verband ist von der Spielervereinigung ATP mit einer Geldstrafe in Höhe von einer Million US-Dollar belegt worden. Grund dafür ist, dass die Lawn Tennis Association (LTA) russische und belarussische Spieler wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in diesem Jahr von 5 ATP-Events in Grossbritannien – darunter das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon – ausgeschlossen hatte. Wie britische Medien übereinstimmend berichteten, droht der LTA ein Ausschluss von der ATP-Tour, sollten im kommenden Jahr erneut Spieler von den Turnieren ausgeschlossen werden.

Djokovic vor Australian Open in Adelaide

Novak Djokovic wird im australischen Adelaide in die Saison 2023 starten. Das ATP-250-Turnier beginnt am 2. Januar. In Adelaide will sich Djokovic den nötigen Schliff holen, um an den Australian Open (ab 16. Januar) um seinen 10. Titel kämpfen zu können. Nachdem ihm vor einem Jahr die Einreise nach Australien wegen seiner fehlenden Covid-Impfung verweigert worden war, hat Djokovic nun das nötige Visum für eine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne erhalten.