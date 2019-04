ATP Finals ab 2021 in Turin

Das ATP-Finalturnier der besten acht Spieler des Jahres wird von 2021 bis 2025 in Turin stattfinden. Im Mehrzweckstadion «Pala alpitour» findet der prestigereiche Saisonabschluss eine neue Heimat. Die Preisgeldsumme wird auf 14,5 Millionen US-Dollar steigen. Turin löst als Austragungsort London ab, wo das Turnier seit 2009 stattfindet. Rekordsieger des Finalturniers ist Roger Federer mit 6 Triumphen.

Feliciano Lopez bekommt Wildcard von Geneva Open

Der Spanier Feliciano Lopez kommt beim Turnier in Genf in den Genuss einer Wildcard. Der Linkshänder aus Madrid wird zum ersten Mal im «Parc des Eaux-Vives» spielen. Beim Geneva Open vom 18. bis 25. Mai wird das Feld von Fabio Fognini (Sieger in Monte Carlo) und Daniil Medwedew angeführt.