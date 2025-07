Auch Alcaraz nicht in Toronto – Zheng verpasst US Open

Legende: Will sich nach den Strapazen von Wimbledon erholen Carlos Alcaraz. imago images/Visionhaus

Alcaraz pausiert

Auch Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz wird beim Masters-Turnier im kanadischen Toronto nicht an den Start gehen. Das teilte der fünffache Grand-Slam-Turniergewinner über die sozialen Netzwerke mit. Zuvor hatten schon der Weltranglistenerste Jannik Sinner, Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic und der Weltranglisten-5. Jack Draper ihre Teilnahme beim Hartplatzturnier vom 27. Juli bis 7. August offiziell abgesagt. «Nach vielen Wochen ununterbrochener Wettkämpfe ohne Pausen kann ich dieses Jahr nicht in Toronto spielen. Ich habe leichte Muskelprobleme und muss mich körperlich und geistig für das, was als Nächstes kommt, erholen», liess Alcaraz verlauten.

Zheng muss unters Messer

Olympiasiegerin Zheng Qinwen muss ihre Teilnahme an den US Open absagen. Die Weltnummer 6 aus China verpasst das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen einer Operation am Ellbogen. Kommt es noch zu zwei weiteren Absagen, würde die Schweizerin Jil Teichmann ins Hauptfeld nachrücken.