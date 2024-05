Legende: Von Hüftproblemen ausgebremst Jannik Sinner. IMAGO ZUMA Wire

Sinner muss pausieren

Nach Carlos Alcaraz muss auch Jannik Sinner seine Teilnahme beim Masters-1000-Turnier in Rom absagen. Der Weltranglisten-Zweite verpasst sein Heimturnier, das vom 6. bis 19. Mai im Foto Italico stattfindet, wegen einer Hüftverletzung. Zuvor hatte bereits die Weltnummer 3 Carlos Alcaraz abgesagt. Auf X schrieb Sinner: «Es fällt mir nicht leicht, aber nach Rücksprache mit meinen Ärzten und Spezialisten lassen es meine Hüftprobleme leider nicht zu, in Rom zu spielen.» Der Italiener war diese Woche in Madrid wegen der Verletzung nicht zu seinem Viertelfinal gegen Félix Auger-Aliassime angetreten. Zwei Wochen vor dem French Open will der 22-Jährige kein Risiko eingehen.