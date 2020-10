Legende: Wieder in London dabei Der Deutsche Alexander Zverev. imago images

Schon 6 Teilnehmer an Finals fix

Mit US-Open-Finalist Alexander Zverev und French-Open-Halbfinalist Stefanos Tsitsipas haben sich 2 weitere Spieler für die ATP Finals in London qualifiziert. Das Ticket für das Turnier der besten 8 Spieler hatten sich zuvor schon Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem und Daniil Medwedew gesichert. Nadal liess seine Teilnahme nach seinem Triumph an den French Open allerdings wegen der Corona-Krise offen. Die Finals finden vom 15. bis 22. November zum letzten Mal in London statt. Wegen der Corona-Pandemie werden am Turnier in diesem Jahr keine Zuschauer zugelassen sein.

Corona-Fall in St. Petersburg

Ein namentlich nicht genannter Tennisprofi ist beim ATP-Turnier in St. Petersburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spieler sei aus dem Teilnehmerfeld gestrichen worden, habe derzeit aber keine Symptome und befinde sich in Quarantäne, teilte die ATP am Montag mit. Es laufe noch eine Kontaktnachverfolgung. Das Turnier beginnt an diesem Montag, der Final wird am Sonntag ausgetragen. Mit Stan Wawrinka steht auch ein Schweizer im Einsatz.