Australien zieht in den Davis-Cup-Final ein

Legende: Die Freude ist gross Bei Alexei Popyrin. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Australien erster Finalist

Australien steht als erster Finalist des diesjährigen Davis Cup fest. Das australische Team setzte sich in der Vorschlussrunde am Freitag gegen Finnland mit 2:0 durch. Zuerst gewann Alexei Popyrin sein Einzel gegen Otto Virtanen 7:6 (7:5), 6:2, danach setzte sich Alex de Minaur mit 6:4, 6:3 gegen Emil Ruusuvuori durch. Das angesetzte Doppel wurde nicht mehr ausgespielt. Im zweiten Halbfinale kommt es am Samstag zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Favoriten Italien und Serbien.