Legende: Leidet an einer Entzündung Timea Bacsinszky. Keystone

Bacsinszky muss Teilnahme in Palermo absagen

Timea Bacsinszky wird beim WTA-Turnier in Palermo, das am Montag beginnt, nicht mit dabei sein. Die Weltnummer 84, die beim Heimturnier in Lausanne in der 1. Runde ausschied, leidet an einer Entzündung. Damit stehen beim Sandturnier in der sizilianischen Hauptstadt noch zwei Schweizerinnen im Hauptfeld. Jil Teichmann (WTA 90), Viertelfinalistin in Lausanne, trifft auf die Australierin Daria Gavrilova (WTA 91) und Stefanie Vögele (WTA 113) auf die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA 280).

Paul scheidet nach acht Matchbällen aus

Der 20-jährige Bündner Jakub Paul (ATP 570), der einzige Schweizer in der 2. Runde der Qualifikation des Gstaader Swiss Open, vergab die grosse Chance auf seine ATP-Tour-Premiere. Der Churer holte gegen den Kolumbier Daniel Elahi Galan (ATP 173) im dritten Satz einen Break-Rückstand (0:2) auf und ging 5:3 in Führung. Dann aber begann seine Hand zu zittern: Bei 5:4 und 6:5 vergab er je zwei Matchbälle. Und im Tiebreak kamen vier weitere vergebene Matchbälle (nach 6:3 und 7:6-Führungen) dazu.