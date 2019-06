Legende: Braucht eine Pause Ashleigh Barty. Keystone

Die Nummer 1 verzichtet auf Eastbourne

Ashleigh Barty verzichtet auf einen Start beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne. Die australische Weltnummer 1 fühlt sich überbelastet und will kein Verletzungsrisiko eingehen. Barty hatte vor 2 Wochen den Titel beim French Open geholt und danach das Rasenturnier in Birmingham gewonnen. «Ich muss in den nächsten gut auf meinen Körper achten, um in guter Verfassung in Wimbledon antreten zu können», so die 23-Jährige.

Del Potro verlässt Klinik

Juan Martin del Potro hat die Klinik in Barcelona verlassen dürfen. Der Argentinier hatte sich in Queen's zum bereits 2. Mal die Kniescheibe gebrochen und musste sich anschliessend einer Operation unterziehen.

Beckers Tennis-Trophäen werden versteigert

Haben Sie immer davon geträumt, Ihr Wohnzimmer mit einem Wimbledon-Pokal schmücken? Zahlreiche Trophäen und Erinnerungsstücke von Boris Becker kommen unter den Hammer. Darunter eine Replik der Trophäe für einen von 3 Wimbledonsiegen des Deutschen. Die Online-Zwangsversteigerung des britischen Auktionshauses Wyles Hardy läuft bis zum 11. Juli, mit dem Erlös soll ein Teil von Beckers Schulden beglichen werden.