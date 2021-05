Legende: Wird in Gstaad an Nummer 1 gesetzt sein Roberto Bautista Agut. imago images

Bautista Agut und Shapovalov in Gstaad

Der Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 11) und der Kanadier Denis Shapovalov (ATP 14) führen die Setzliste für das Swiss Open in Gstaad an. Das Turnier der Kategorie 250 findet vom 17. bis 25. Juli statt. Bautista Agut ist Stammgast an der Traditionsveranstaltung im Berner Oberland. Vor 3 Jahren hatte er den Turniersieg mit einer Finalniederlage gegen den Italiener Matteo Berrettini knapp verpasst. Shapovalov, dem derzeit eine Schulterverletzung zu schaffen macht und der deshalb auf die Teilnahme am French Open verzichten muss, stand am vergangenen Sonntag beim Turnier in Genf im Final, den er gegen den Norweger Casper Ruud verlor.