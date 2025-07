Legende: In Montreal im Einsatz Wie weit geht es für Belinda Bencic im 1. Turnier nach dem Halbfinal von Wimbledon? Keystone/ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Bencic könnte in Montreal in Runde 2 auf Bouchard treffen

Belinda Bencic (WTA 20) ist die einzige Schweizer Teilnehmerin beim WTA-1000-Turnier in Montreal. In der 1. Runde geniesst die Wimbledon-Halbfinalistin wie 31 andere Top-Spielerinnen ein Freilos. In Runde 2 trifft Bencic entweder auf die Kolumbianerin Emiliana Arango (WTA 81) oder auf die Kanadierin Eugenie Bouchard (WTA 1079). Die ehemalige Wimbledon-Finalistin (2014) bestritt in den letzten Jahren aufgrund gesundheitlicher Probleme kaum mehr Matches und ist in der Weltrangliste weit zurückgefallen. Bouchard hat angekündigt, nach dem diesjährigen Turnier in ihrer Geburtsstadt Montreal die Karriere zu beenden. Sollte die 31-Jährige die Überraschung schaffen und Arango in Runde 1 bezwingen, würde sie ihren eventuell letzten Match der Karriere gegen Bencic bestreiten.

WTA 1000 Montreal