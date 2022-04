Legende: Grosser Sprung dank Turniersieg Antoine Bellier ist neu die Nummer 310 der Welt. Freshfocus/Urs Linth

Verblüffender Bellier holt Challenger-Titel auf Sand

Was für eine Woche für Antoine Bellier! Der am Sonntag noch auf Rang 488 klassierte Genfer gewann in San Luis Potosi (MEX) zum 1. Mal in seiner Karriere ein Turnier der Challenger-Tour. Bellier, der sich im Halbfinal in 3 Sätzen gegen den Zürcher Marc-Andrea Hüsler (ATP 140) durchgesetzt hatte, bezwang im Endspiel den Argentinier Renzo Olivo (ATP 192) mit 6:7 (2:7), 6:3, 7:5. Der Erfolg von Bellier ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der 25-Jährige in der 1. Runde der Qualifikation 4 Matchbälle hatte abwehren müssen. In der Weltrangliste machte Bellier dank seinem Triumph einen riesigen Satz von 178 Positionen und ist seit Montagmorgen an der 310. Stelle zu finden. Besser war der Linkshänder in seiner Karriere noch nie klassiert.