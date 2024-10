Legende: Kennt ihre erste Gegnerin nach der Babypause Belinda Bencic. Keystone/EPA/Will Oliver

Bencics Comeback-Gegnerin bekannt

Belinda Bencic trifft beim ITF-75-Turnier in ihrer ersten Partie nach der Babypause auf die Russin Julia Awdejewa (WTA 238), gegen die sie noch nie gespielt hat. Die 22-Jährige gewann in diesem Jahr zwei Titel auf der ITF-Tour. Für Bencic ist es der erste Ernstkampf seit Mitte September 2023. «Ich möchte mich wettkampfmässig testen, um zu sehen, an was wir arbeiten müssen, um die nächste Saison topfit zu starten», begründete die Olympiasiegerin von 2021 die Teilnahme in Hamburg.