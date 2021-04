Bencic scheitert in Stuttgart

Für Belinda Bencic (WTA 12) hat beim WTA-500-Sandturnier in Stuttgart bereits der Achtelfinal Endstation bedeutet. Die Schweizerin unterlag der Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 34) 1:6, 5:7. Bencic fand nie richtig in die Partie. Zwar machte sie im 2. Satz einen Rückstand wett, kassierte aber etwas später das entscheidende Break zum 5:6. Nachdem sie in Charleston bei ihrem ersten Auftritt des Jahres auf Sand in der 1. Runde an Paula Badosa gescheitert war, gewann Bencic in Stuttgart nur einen Match, gegen die 17-jährige Nastasja Schunk (WTA 928).

Topgesetzte Mertens eine Nummer zu gross für Golubic

Viktorija Golubic hat beim Sandplatzturnier in Istanbul eine Achtelfinal-Niederlage kassiert. Die 28-jährige Zürcherin verlor gegen die topgesetzte Elise Mertens 4:6, 6:4, 1:6. Golubic hielt im Duell mit der Weltnummer 17 lange gut mit. Im 2. Satz nutzte sie ein schwaches Aufschlagspiel von Mertens konsequent und entriss der Belgierin mit einem Break zu null den Satz. Die Antwort folgte prompt. Die Flämin zog im ersten Duell mit der Schweizerin im Entscheidungssatz auf 4:0 davon und verwertete nach 2:16 Stunden ihren 2. Matchball.