Legende: Kommt immer besser in Fahrt Belinda Bencic. Keystone/Anthony Anex (Archiv)

Bencic in Angers im Endspiel

Belinda Bencic (WTA 913) präsentiert sich wenige Wochen nach ihrer Babypause in blendender Form. Beim WTA-125-Turnier in Angers (FRA) erreichte die 27-Jährige dank eines diskussionslosen 6:1, 6:2-Sieges gegen Dominika Salkova (CZE/WTA 166) das Endspiel. Die Schweizerin benötigte für ihren Erfolg gerade einmal 57 Minuten. Im Final trifft Bencic am Sonntag auf die Amerikanerin Alycia Parks. Die 23-Jährige belegt im WTA-Ranking aktuell Platz 80. Das bisher einzige Duell entschied Bencic 2023 in Montreal knapp in drei Sätzen für sich.