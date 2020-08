Legende: An der Seite von Susan Bandecchi siegreich Belinda Bencic (rechts). Freshfocus

Chiasso dank Bencic Schweizer Interclub-Meister

Titelverteidiger Chiasso mit der überzeugenden Teamleaderin Belinda Bencic und Seeblick Zürich bei den Männern wurden am Sonntag Schweizer Interclub-Meister. Beide Entscheidungen fielen im abschliessenden Match-Tiebreak. Bencic gewann im Final in Winterthur ihr Einzel und ihr Doppel – und im Anschluss beim Stand von 3:3 auch das notwendige Match-Tiebreak an der Seite von Susan Bandecchi. Leidtragende waren die Frauen von Rekordsieger Grasshoppers, bei denen Stefanie Vögele ihrer Fed-Cup-Teamkollegin Bencic dreimal harten Widerstand bot, aber dreimal knapp als Verliererin vom Platz musste.

Ferro «erste» Turniersiegerin

Die Französin Fiona Ferro (WTA 53) besiegte am Sonntag beim WTA-Turnier in Palermo im Final die stärker eingestufte Estin Anett Kontaveit (WTA 22) mit 6:2, 7:5. Sie stemmte die erste WTA-Tour-Trophäe nach einer fünfmonatigen Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie in die Höhe. Ferro, die Nummer 53 der Welt, hatte 2019 in Lausanne ihren ersten WTA-Titel gewonnen.