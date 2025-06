Legende: Kehrt auf die Tour zurück Belinda Bencic. Keystone/EPA/John G. Mabanglo

Bencic kehrt in Bad Homburg zurück

Nach über sechswöchiger Verletzungspause ist die beste Schweizer Tennisspielerin zurück auf der Tour. Belinda Bencic (WTA 35) wird ab Sonntag beim Rasenturnier in Bad Homburg antreten und sich so auf Wimbledon vorbereiten. Erste Gegnerin beim WTA-500-Turnier ist Jekaterina Alexandrowa (WTA 18).

Ruud nicht in Wimbledon

Casper Ruud muss wegen einer Knieverletzung auf das 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon verzichten. Dies erklärte die Managerin des Norwegers gegenüber NTB. Ruud war an den French Open überraschend in der 2. Runde an Nuno Borges (POR) gescheitert und hatte danach Knieprobleme geltend gemacht. Sein Comeback plant die Nummer 16 der Welt beim ATP-Turnier in Gstaad Mitte Juli.

Sabalenka scheitert an Weltnummer 164

Die Weltranglisten-1. Aryna Sabalenka ist beim WTA-500-Turnier in Berlin im Halbfinal gescheitert. Die 27-jährige Belarussin unterlag der Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 164) überraschend 2:6, 4:6. Das andere Final-Ticket löste die Chinesin Wang Xinyu (WTA 49), welche die Russin Ludmila Samsonowa (WTA 20) 6:4, 6:1 bezwang.

Tennis