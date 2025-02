Legende: In Abu Dhabi weiter auf Kurs Belinda Bencic KEystone/EPa/Ali Haider

Bencic in Abu Dhabi weiter

Belinda Bencic (WTA 157) hat an ihrem erst dritten WTA-Turnier nach der Rückkehr von der Baby-Pause bereits wieder einen Halbfinal erreicht. In Abu Dhabi gewann Bencic gegen Marketa Vondrousova (WTA 37) im Viertelfinal mit 7:5, 6:3. Mit Ausnahme der Startphase, als Vondrousova zu einem Breakball auf eine 2:0-Führung gekommen war, lag die 27-jährige Ostschweizerin permanent in Führung. Im Halbfinal trifft Bencic am Freitag entweder auf die topgesetzte Kasachin Jelena Rybakina (WTA 5) oder die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 33).

