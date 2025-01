Bencic in Adelaide im Achtelfinal

Legende: Kommt immer besser in Fahrt Belinda Bencic (Archiv-Bild). Claudio De Capitani / freshfocus

Bencic profitiert von Aufgabe

Belinda Bencic ist beim WTA-500-Turnier im australischen Adelaide in den Achtelfinal eingezogen. Die Schweizer Weltnummer 421 stand gegen Anna Kalinskaja (WTA 14) nur 49 Minuten auf dem Platz, als sich die Russin verletzungsbedingt zurückzog. Zu diesem Zeitpunkt führte Bencic mit 6:2, 1:0. Die Ostschweizerin, die seit ihrem Comeback nach der Babypause nun bei 12 Siegen aus 15 Partien steht, trifft in der nächsten Runde wieder auf eine Russin. Gegen Ludmilla Samsonowa (WTA 26) hat Bencic in 5 Duellen nur einmal gewonnen. Für die Australian Open ist sie dank einem geschützten Ranking direkt im Hauptfeld.

WTA Adelaide