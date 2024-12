Legende: Spielt ihr drittes Turnier seit der Geburt ihrer Tochter Belinda Bencic. Keystone/DPA/Gregor Fischer

Bencic mit dem nächsten Schritt

Belinda Bencic (WTA 913) hat ihren fünften Sieg seit ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz gefeiert. Die junge Mutter qualifizierte sich beim WTA-125-Turnier in Angers für die Achtelfinals. Sie gewann gegen die Rumänin Patricia Maria Tig (WTA 243) in einem Spiel, das sie von Anfang bis Ende kontrollierte, mit 6:4, 6:1. Ihre nächste Gegnerin ist die Siegerin der Begegnung zwischen der Georgierin Mariam Bolkwadse (WTA 197) und der Russin Anastasia Sacharowa (WTA 112). Die Nummer 1 der Setzliste ist die Französin Clara Burel (WTA 73), die am Dienstag in der ersten Runde auf die Zürcherin Céline Naef (WTA 155) trifft.