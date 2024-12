Legende: Im 3. Turnier nach der Schwangerschaft zurück im Halbfinal Belinda Bencic. Imago Images/Hasenkopf

Bencic besteht bisher grössten Test

Belinda Bencic (WTA 913, geschützt 15) steht beim dritten Turnier nach ihrem Comeback als junge Mutter bereits wieder im Halbfinal. Beim WTA-Challenger in Angers gewann die 27-jährige Ostschweizerin nach einem Fehlstart (0:2) deutlich 6:3, 6:1 gegen Océane Dodin. Die Französin war als Nummer 113 der Welt die bisher deutlich hochkarätigste Gegnerin von Bencic in diesem Herbst.

Bencic und Stricker dank geschütztem Ranking im Hauptfeld

Nach Ablauf der Meldefrist ist klar: Nur eine Schweizerin und ein Schweizer haben ihren Platz an den Australian Open auf sicher – und auch dies nur dank geschützten Rankings. Bei den Frauen ist dies Bencic, bei den Männern Dominic Stricker (ATP 301, geschützt 94). Stan Wawrinka (ATP 161) darf sich als Champion von 2014 Hoffnungen auf eine Wildcard machen. Für Viktorija Golubic (WTA 109), die dieses Jahr in Melbourne erstmals in die 3. Runde vorgestossen ist, müssten elf vor ihr klassierte Spielerinnen absagen, um nicht in die Qualifikation gehen zu müssen. Das erste Grand-Slam-Turnier des nächsten Jahres findet vom 12. bis 26. Januar statt.