Legende: Auf Kurs Richtung Adelaide-Hauptfeld Belinda Bencic. Imago Images/Mark Evans

Bencic noch ein Sieg vom Adelaide-Hauptfeld entfernt

Belinda Bencic (WTA 489) hat in der Vorbereitung auf die Australian Open einen weiteren Sieg eingefahren. Die 27-Jährige meisterte in der Qualifikation zum WTA-500-Turnier in Adelaide die erste von zwei Hürden souverän. Gegen die Japanerin Moyuka Uchijama (WTA 62) siegte Bencic problemlos mit 6:2, 6:3. Der Weg ins Hauptfeld führt für die Schweizerin nun über die Deutsche Laura Siegemund (WTA 80).

Stricker unterliegt Mannarino

Dominic Stricker (ATP 299) muss in der noch jungen Saison weiter auf seinen 1. Sieg in einem Einzel warten. Nach den beiden Niederlagen am United Cup ging aus Sicht des Berners auch das Duell mit Adrian Mannarino (ATP 66) verloren. Stricker zog gegen den Franzosen in der 1. Quali-Runde zum ATP-250-Turnier in Auckland mit 4:6, 4:6 den Kürzeren.

Polen im Final des United Cup

Vorjahresfinalist Polen kämpft auch 2025 um den Titel am United Cup. Hubert Hurkacz und Iga Swiatek sicherten Polen im Halbfinal gegen Kasachstan mit ihren Siegen im Einzel das Ticket für den Final. Dort wartet entweder Tschechien oder die USA.