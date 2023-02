Legende: Will in Dubai wieder angreifen Belinda Bencic. imago images/Zuma Wire/Rob Prange

Bencic kehrt nach Forfait zurück

Gute Nachrichten von Belinda Bencic: Die Ostschweizerin wird beim am Sonntag beginnenden WTA-500-Turnier in Dubai dabei sein. Bencic war am Donnerstag in Doha nicht zum Viertelfinal gegen Iga Swiatek angetreten. Wie sich nun herausstellte, war der Grund für das Forfait keine Verletzung, sondern Erschöpfung. Die Olympiasiegerin hatte in der Vorwoche das Turnier in Abu Dhabi gewonnen. In Dubai ist Bencic als Nummer 8 gesetzt und trifft nach einem Freilos entweder auf die Türkin Ipez Oz (WTA 196) oder auf die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 55). Mit Jil Teichmann ist in Dubai auch noch eine zweite Schweizerin am Start.

Wawrinka trifft in Marseille auf Bergs

Beim ATP-250-Turnier in Marseille nehmen drei Schweizer teil. Stan Wawrinka (ATP 130), zuletzt in Rotterdam im Viertelfinal, bekommt es zum Auftakt mit dem Belgier Zizou Bergs (ATP 124) zu tun. Marc-Andrea Hüsler (ATP 47), der beste Schweizer in der Weltrangliste, misst sich mit dem Franzosen Grégoire Barrère (ATP 71). Leandro Riedi (ATP 128) trifft mit Arthur Rinderknech (ATP 64) ebenfalls auf einen Franzosen.