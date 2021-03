Legende: Kriegt es in der 2. Runde mit einer Russin zu tun Belinda Bencic beim Turnier in Dubai. Keystone

Bencic nach Freilos gegen Kudermetowa

Die als Nummer 6 gesetzte Belinda Bencic trifft am WTA-Turnier in Dubai nach einem Freilos auf Veronika Kudermetowa (WTA 34). Gegen die 23-Jährige aus Kasan gewann die Ostschweizerin den letzten Direktvergleich vor gut einem Jahr in Doha. Jil Teichmann (WTA 54) spielt am Montag in der 1. Runde gegen die Qualifikantin Katarina Sawazka (WTA 128). Ihre ursprüngliche Gegnerin Paula Badosa (WTA 73/ESP) zog sich kurzfristig zurück.

Medwedew rückt auf Platz 2 vor

Der Russe Daniil Medwedew wird am 15. März erstmals die Nummer 2 der Weltrangliste, wie die ATP mitteilte. Der Australian-Open-Finalist wird Rafael Nadal überholen und damit zum ersten Herausforderer von Novak Djokovic. Medwedew ist der erste Spieler ausserhalb der «Big 4» seit Lleyton Hewitt 2005, der einer der ersten zwei Plätze in der Weltrangliste belegt. In den letzten 16 Jahren belegten nur Djokovic, Nadal, Roger Federer und Andy Murray diese Positionen.

Wawrinka gegen Harris

Stan Wawrinka trifft in der 1. Runde des ATP-250-Turniers von Doha auf den südafrikanischen Qualifikanten Llyod Harris (ATP 84). Es wird das erste Duell zwischen den beiden.