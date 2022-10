Bencic nach hartem Kampf im Achtelfinal

Belinda Bencic (WTA 35) steht im Achtelfinal des WTA-Turniers von Ostrava. In der 1. Runde schlug die Flawilerin die Qualifikantin Eugenie Bouchard (WTA 506) mit 6:7 (7:9), 6:1, 6:4. Bereits im 1. Satz lag Bencic mit Break vorne, musste im Anschluss aber sowohl den Vorsprung als auch den Satz abgeben. In den Durchgängen 2 und 3 liess sich Bencic nicht mehr breaken und verwertete nach über zweieinhalb Stunden ihren 2. Matchball zum Sieg. Für Bencic sollte dieser Sieg ein gutes Omen sein: Zweimal gewann die 25-Jährige in ihrer Karriere bisher gegen die Kanadierin. Beide Male gewann Bencic im Anschluss auch das Turnier (Eastbourne und Toronto 2015). In der nächsten Runde trifft die Schweizerin auf Shelby Rogers (WTA 35) oder Barbora Krejcikova (WTA 23).

US-Open-Finalisten früh ausgeschieden

An den ATP-500-Hartplatzturnieren in Astana und Tokio sind die beiden topgesetzten Spieler in der 1. Runde ausgeschieden. Es sind dies US-Open-Sieger Carlos Alcaraz und US-Open-Finalist Casper Ruud, die Nummern 1 und 3 der Weltrangliste. Alcaraz verlor in Astana gegen den im Ranking auf Position 66 liegenden früheren Top-10-Spieler David Goffin aus Belgien 5:7, 3:6. Goffin bekam seinen Platz im Haupttableau als Lucky Loser. Ruud unterlag in Tokio dem Spanier Jaume Munar, der Nummer 58 der Weltrangliste, 3:6, 3:6. Munar nahm dem Norweger insgesamt viermal den Aufschlag ab.