Legende: Steigt erst in Australien in die Saison ein Belinda Bencic. Keystone

Bencic startet später in die Saison

Belinda Bencic (WTA 12) verzichtet auf einen Start beim Saisonauftakt der WTA-Tour am Turnier in Abu Dhabi (ab dem 6. Januar). Die 23-Jährige aus Wollerau trainiert vorerst weiter in Dubai, ehe sie sich auf den Weg nach Melbourne begibt. Dort bestreitet sie ab dem 31. Januar ihr erstes Turnier der Saison als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 8. Februar beginnen.