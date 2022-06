Legende: Verletzte sich in Berlin am linken Knöchel Belinda Bencic. Keystone / CLEMENS BILAN

Bencic legt eine Pause ein

Belinda Bencic hat sich wie erwartet vom WTA-250-Turnier in Bad Homburg (GER) zurückgezogen. Die Schweizer Weltnummer 17, die am Sonntag im Final von Berlin gegen Ons Jabeur (TUN/WTA 3) nach einem Misstritt aufgeben musste, verzichtet auf einen Start in Hessen. Ob Bencic beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 27. Juni) antreten kann, ist noch offen. Auf Instagram schrieb die 25-Jährige am Montag, sie werde «alles dafür tun, um in Wimbledon dabei zu sein».

02:15 Video Am Sonntag: Bencic muss gegen Jabeur aufgeben Aus Sport-Clip vom 19.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Nächste Premiere für Bellier

Antoine Bellier (ATP 303) hat erstmals in seiner Karriere eine Partie im Hauptfeld eines ATP-Turniers gewonnen. Der Genfer besiegte in der 1. Runde des ATP-250-Events auf Mallorca den Argentinier Federico Delbonis (ATP 85) mit 6:3, 7:6 (8:6). Seine ersten beiden Partien in einem ATP-Hauptfeld hatte Bellier, der in Gstaad zweimal mit einer Wildcard ausgestattet worden war, verloren. Auf den Balearen bekommt es der 25-jährige Schweizer in der 2. Runde mit dem Einheimischen Pablo Carreño Busta (ATP 19) zu tun.

Kohlschreiber hört auf

Philipp Kohlschreiber (ATP 230) wird seine lange Profikarriere in Wimbledon beenden. Dies kündigte der 38-Jährige am Montag nach seinem Erstrunden-Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Gregoire Barrère (6:2, 6:2) an. «Es war eine grossartige und wundervolle Karriere. Es wird mein letztes Turnier. Ich höre nach Wimbledon 2022 auf», sagte der achtmalige ATP-Turniersieger. Sein bestes Resultat an einem Grand-Slam-Turnier erreichte der Deutsche 2012 in Wimbledon, als er es bis in den Viertelfinal schaffte.