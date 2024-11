Legende: Weiterhin bei kleineren Turnieren unterwegs Belinda Bencic. key/dpa/Gregor Fischer

Bencic in Luxemburg im Viertelfinal

Belinda Bencic hat beim ITF-75-Turnier in Pétange (Luxemburg) den Viertelfinal erreicht. Nach hartem Kampf setzte sich die Schweizerin gegen die Ukrainerin Veronika Podrets (WTA 536) 3:6, 7:5, 6:3 durch. Podrets, die in der 1. Runde Bencics Landsfrau Simona Waltert (WTA 173) besiegt hatte, brachte auch die von der Babypause zurückgekehrte Ostschweizerin in Bedrängnis. Im entscheidenden 3. Satz lag Bencic 0:2 zurück, ehe sie nochmals aufdrehen konnte. Im Viertelfinal ihres 2. Turniers seit der Rückkehr trifft Bencic auf die an Nummer 4 gesetzte Russin Maria Timofejewa (WTA 143).