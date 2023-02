Bencic erkämpft sich in Doha Duell mit Swiatek

Belinda Bencic hat beim WTA-500-Turnier in Doha den Viertelfinal erreicht. Die Ostschweizerin (WTA 9) setzte sich im Achtelfinal gegen Victoria Azarenka (WTA 17) mit 1:6, 7:6, 6:4 durch. Dabei bewies Bencic Nervenstärke. Nach klar verlorenem Startsatz lag sie im 2. Durchgang zwischenzeitlich mit 1:4 zurück, ehe sie sich mit zwei Breaks in die Kurzentscheidung rettete. Diese entschied sie mit 7:4 für sich. Danach liess sie sich ihren 14. Saisonsieg nicht nehmen. Nächste Gegnerin ist keine geringere als Iga Swiatek. Die polnische Weltnummer 1 deklassierte in ihrem Achtelfinal Danielle Collins (USA/WTA 42) mit 6:0, 6:1. Gegen Swiatek bezog Bencic gleich zu Beginn des Jahres am United Cup eine ihrer beiden Niederlagen im 2023.

03:30 Video Archiv: Swiatek schlägt Bencic am United Cup in zwei Sätzen Aus Sport-Clip vom 02.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.

Wawrinka in Rotterdam souverän im Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 130) hat sich im Achtelfinal von Rotterdam gegen Richard Gasquet (ATP 45) souverän mit 6:3, 6:3 durchgesetzt. Der 37-jährige Romand gewann im 5. Duell mit dem ein Jahr jüngeren Franzosen erst zum 2. Mal. Vor allem beim Service konnte Wawrinka überzeugen. Er verbuchte 11 Asse und 26 von 28 Punkten, wenn der 1. Aufschlag im Feld landete. Während er keinen einzigen Breakball zuliess, nahm er Gasquet im Gegenzug dreimal den Aufschlag ab. Nach nur 1:15 Stunden Spielzeit beendete er die Partie mit dem 2. Matchball. Im Viertelfinal trifft Wawrinka auf den griechischen Australian-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas (ATP 3) oder den Italiener Jannik Sinner (ATP 14).

Legende: Zeigt sich in Rotterdam auf der Höhe der Aufgabe Stan Wawrinka. imago images/ANP