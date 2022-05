Bencic schlägt in Lausanne auf

Legende: Ist im Juli in der Schweiz zu sehen Belinda Bencic. Keystone/EPA/Christophe Petit Tesson

Das WTA-250-Turnier in Lausanne (11. bis 17. Juli) findet mit Belinda Bencic statt. Die Olympiasiegerin sagte ihre Teilnahme an der dritten Austragung zu. «Ich freue mich sehr, nach Lausanne zu kommen», erklärte Bencic, die zum ersten Mal im Waadtland aufschlagen wird. Auch die amerikanische Top-10-Spielerin und Australian-Open-Finalistin Danielle Collins ist dabei. Die komplette Teilnehmerliste der Ladies Open wird am 13. Juni bekannt.