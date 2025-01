Legende: Souveräner Einzug ins Adelaide-Hauptfeld Belinda Bencic. Keystone/AP Photo/Mark Baker

Bencic übersteht Adelaide-Quali locker

Belinda Bencic (WTA 489) hat sich souverän ins Hauptfeld des WTA-500-Turniers in Adelaide gespielt. Die Olympiasiegerin setzte sich am Sonntag in der 2. Quali-Runde gegen Laura Siegemund (WTA 80) 6:2, 6:3 durch. Die 27-jährige St. Gallerin, die am Samstag Moyuka Uchijima (JPN/WTA 62) mit demselben Ergebnis besiegt hatte, benötigte 87 Minuten für den Sieg über die 36-jährige Deutsche. Von 14 Spielen seit ihrem Comeback nach der Babypause gewann sie deren elf. In der 1. Runde trifft Bencic auf Anna Kalinskaja (WTA 14). Gegen die Viertelfinalistin der letzten Australian Open hat die Schweizerin nach drei Partien eine makellose Bilanz.

Osaka muss Final aufgeben

Naomi Osaka hat einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Japanerin, die beim WTA-250-Turnier in Auckland ihren ersten Final seit 3 Jahren und nach ihrer Babypause erreicht hatte, musste gegen Clara Tauson mit einer Bauchmuskelverletzung aufgeben. Osaka entschied den 1. Satz mit 6:4 für sich. Kurze Zeit später musste sie unter Tränen Forfait erklären. Ob für Osaka sogar die Teilnahme an den Australian Open in Gefahr ist, ist derzeit noch unklar.

Tennis