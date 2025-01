Legende: Souveräner Einzug ins Adelaide-Hauptfeld Belinda Bencic. Keystone/AP Photo/Mark Baker

Bencic übersteht Adelaide-Quali locker

Belinda Bencic (WTA 489) hat sich ohne zu zittern in das Hauptfeld des WTA-500-Turniers in Adelaide gespielt. Die Olympiasiegerin setzte sich am Sonntag in der zweiten Runde der Qualifikation gegen Laura Siegemund (WTA 80) 6:2, 6:3 durch. Die 27-jährige St. Gallerin, die am Samstag in der ersten Runde die Japanerin Moyuka Uchijima (WTA 62) mit demselben Ergebnis besiegt hatte, benötigte 87 Minuten für den Sieg über die 36-jährige Deutsche. Von 14 Spielen seit ihrem Comeback nach der Babypause gewann sie deren elf.