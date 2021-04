Bencic startet in Stuttgart mit Sieg

Legende: Gelungener Start Belinda Bencic ist auf Kurs. imago images

Bencic bezwingt Weltnummer 1319

Belinda Bencic ist erfolgreich ins WTA-Turnier in Stuttgart gestartet. Die 24-jährige Ostschweizerin setzte sich auf der Sand-Unterlage gegen die Deutsche Nastasja Schunk (WTA 1319) mit 6:4, 6:2 durch. Bis zum 3:3 konnte die erst 17-jährige Qualifikantin das Geschehen ausgeglichen gestalten, ehe Favoritin Bencic davonzog. Im Achtelfinal trifft sie nun entweder auf die Russin Ekaterina Alexandrowa (WTA 34) oder Karolina Muchova (WTA 22) aus Tschechien. Ebenfalls in Stuttgart am Start steht mit Stefanie Vögele (WTA 129) eine weitere Schweizerin.

Auch Golubic meistert Starthürde

Viktorija Golubic hat den Auftakt ins Sandplatzturnier in Istanbul erfolgreich gestaltet. Die Schweizerin bezwang die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz 6:4, 2:6, 6:3. Der Sieg der Weltnummer 86 gegen die klar schlechter klassierte Gegnerin ging völlig in Ordnung. Die Züricherin erspielte sich ein Dutzend Breakchancen. Nach der Nummer 161 im Ranking wartet nun aller Voraussicht nach die topgesetzte Elise Mertens (WTA 17) auf Golubic. Die Belgierin spielt am Dienstag gegen eine Qualifikantin.