Legende: Bekundete in Chinas Hauptstadt nur kurzzeitig Probleme Belinda Bencic. Emmanuel Wong/Getty Images

Bencic kehrt mit Sieg auf die Tour zurück

Belinda Bencic (WTA 16) hat beim WTA-1000-Turnier von Peking ihr erstes Einzel seit fast einem Monat gewonnen. Die 28-jährige Schweizerin besiegte die Amerikanerin Katie Volynets (WTA 107) mit 6:3, 6:3. Ganz problemlos setzte sich Bencic in 91 Minuten nicht durch. In beiden Sätzen lag sie mit einem Break in Rückstand (0:2 und 1:3). Letztlich behielt sie gegen die Qualifikantin Volynets aber souverän die Oberhand. In der 3. Runde trifft Bencic am Sonntag auf die Australierin Priscilla Hon, die Nummer 108 der Welt. Bencic bestreitet in China ihr erstes Turnier seit der überraschenden Zweitrundenniederlage an den US Open gegen die Amerikanerin Ann Li.

Resultate