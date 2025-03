Legende: Ist bereits wieder zurück in den Top 50 Belinda Bencic. Imago Images/Taya Gray

Bencic neu die Weltnummer 45

Belinda Bencic gehört nur 4 Monate nach ihrer Rückkehr aus der Mutterschaftspause wieder zu den besten 50 Tennis-Spielerinnen der Welt. Die 28-jährige Schweizerin machte im am Montag aktualisierten WTA-Ranking 13 Positionen gut und belegt nun den 45. Platz. Zuletzt stiess Bencic beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bis in den Viertelfinal vor, wo sie an Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/WTA 5) hängen blieb. Angeführt wird das WTA-Ranking weiter von Aryna Sabalenka. Indian-Wells-Siegerin Mirra Andrejewa schaffte erstmals den Sprung in die Top 10 und grüsst nun von Position 6.

Kranke Golubic verpasst Miami

Das ATP- und WTA-1000-Turnier von Miami geht ab Dienstag mit nur kleiner Schweizer Beteiligung über die Bühne. Viktorija Golubic sagte ihre Teilnahme wegen Krankheit ab. Damit verbleiben nur Belinda Bencic, die gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska (1. Runde) beginnt, und Qualifikantin Rebeka Masarova im Turnier. Der einzige Schweizer Mann in Miami, Alexander Ritschard, scheiterte in der 1. Runde des Qualifikationsturniers.

Draper gibt Top-10-Debüt

Bei den Männern figuriert Jack Draper dank seinem Triumph in Indian Wells erstmals unter den besten 10. Der 23-jährige Brite springt von Position 14 auf Platz 7. Angeführt wird die ATP-Weltrangliste weiter mit grossem Vorsprung von Jannik Sinner, der aktuell noch eine Dopingsperre verbüsst. Der bestklassierte Schweizer ist Alexander Ritschard auf Rang 125.

Resultate