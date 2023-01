Adelaide: Effiziente Bencic schlägt Muguruza

Belinda Bencic (WTA 13) hat sich am zweiten, sehr stark besetzten WTA-500-Turnier in Adelaide in der 1. Runde gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza (WTA 58) in knapp 80 Minuten souverän mit 6:3, 6:4 durchgesetzt. Die Ostschweizerin nutzte ihre einzigen zwei Breakchancen (je eine in beiden Sätzen) und machte damit den Unterschied gegen die Spanierin, die ihrerseits bei Aufschlag Bencics chancenlos blieb. Die nächste Gegnerin der Schweizerin ist entweder die Lettin Jelena Ostapenko (WTA 18) oder die Russin Anna Kalinskaja (WTA 64).

Legende: Gnadenlos effizient Belinda Bencic. imago images/AAP

Adelaide: Nächster Sieg für Teichmann in Australien

Auch Jil Teichmann steht in Adelaide in der 2. Runde. Die 25-jährige Weltnummer 33 schlug die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 365) nach überstandener Qualifikation in 1:39 Stunden 7:5, 6:4. Teichmann genügte gegen die French-Open-Finalistin von 2021 ein Break pro Durchgang, das ihr jeweils zum Satzende gelang. Für Pawljutschenkowa war es das Comeback nach einer achtmonatigen Pause aufgrund einer Knieverletzung. Teichmanns nächste Gegnerin ist die US-Amerikanerin Danielle Collins (WTA 14), die sich gegen Karolina Pliskova in zwei Sätzen behauptete. Collins erreichte an den Australian Open vor einem Jahr den Final, den sie gegen die mittlerweile zurückgetretene Ashleigh Barty verlor.

Australian Open: Laaksonen übersteht 1. Quali-Hürde

Henri Laaksonen (ATP 187) kann weiter auf die Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open hoffen. Der 30-jährige Schaffhauser behielt beim Qualifikationsturnier in der 1. Runde gegen den Italiener Riccardo Bonadio (ATP 189) mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Weniger gut erging es Alexander Ritschard (ATP 174) und Ylena In-Albon (WTA 126). Beide scheiterten in Melbourne in der 1. von 3 Qualifikations-Runden. Der 28-jährige Ritschard musste sich dem aufstrebenden Italiener Matteo Arnaldi (ATP 134) mit 3:6, 5:7 beugen, die 23-jährige In-Albon blieb mit 4:6, 4:6 an der Niederländerin Arianne Hartono (WTA 237) hängen. Am Dienstag stehen noch weitere 5 Spielerinnen und Spieler von Swiss Tennis in der 1. Qualifikations-Runde im Einsatz.