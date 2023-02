Legende: Endstation Achtelfinal Belinda Bencic ist in Dubai ausgeschieden. Imago/Jürgen Hasenkopf

Muchova zu stark für Bencic

Belinda Bencic (WTA 9) ist beim WTA-1000-Turnier in Dubai in den Achtelfinals ausgeschieden. Die Ostschweizerin unterlag der Tschechin Karolina Muchova (WTA 112) in 85 Minuten mit 1:6, 4:6. Bencic gab beim Stand von 1:1 im ersten Satz fünf Games in Folge ab. Im zweiten Durchgang führte Muchova bereits mit 4:2, ehe sich die 25-jährige Schweizerin nochmals auf 4:4 herankämpfte. Doch der insgesamt vierte Serviceverlust war zu viel für die Dubai-Siegerin von 2019. Im folgenden Aufschlagspiel kam Muchova zu zwei Matchbällen und nutzte die zweite Chance. Für Bencic ist es im dritten Duell mit der 26-Jährigen die erste Niederlage.

Resultate WTA Dubai WTA Dubai