Legende: Befindet sich weiter in Topform Belinda Bencic. Reuters/Action Images

Bencic überzeugt in Dubai

Nach ihrem Titel in Abu Dhabi vor Wochenfrist macht Belinda Bencic (WTA 65) da weiter, wo sie aufgehört hat. Beim WTA-1000-Turnier in Dubai lässt sie der japanischen Qualifikantin Aoi Ito (WTA 120) in der 1. Runde nicht den Hauch einer Chance und siegt mit 6:0, 6:2. Die 27-Jährige wehrte während der 63-minütigen Partie beide Breakbälle gegen sich ab und münzte ihrerseits 5 von 9 Möglichkeiten zu einem Servicedurchbruch um. Im Sechzehntelfinal trifft die Schweizerin erstmals auf die US-amerikanische Weltnummer 9 Emma Navarro.

1. Profi-Titel für Fonseca

Der 18-jährige Joao Fonseca hat als jüngster Brasilianer in der Profi-Ära ein ATP-Turnier gewonnen. Die Nummer 99 der Welt entschied am Sonntag den Final des 250-Turniers in Buenos Aires gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in zwei Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:1) für sich. Fonseca, der Ende letzten Jahres die Next Gen Finals gewonnen hatte, wird am Montag auf Platz 68 der Weltrangliste geführt. So gut klassiert war er zuvor noch nie.

Wawrinka nicht im Hauptfeld von Doha

Stan Wawrinka (ATP 158) konnte seinem ersten Sieg in diesem Jahr keinen zweiten folgen lassen. In der zweiten und letzten Runde der Qualifikation für das ATP-500-Turnier in Doha unterlag der 39-jährige Waadtländer dem topgesetzten Quentin Halys (FRA/ATP 74) 6:7 (6:8), 6:1, 3:6. Wawrinka hatte etwas Pech. Gleich nach dem überzeugend gewonnenen zweiten Satz kam es zu einer Unterbrechung wegen – in Katar extrem seltenem – Regen. Danach fand der Franzose wieder besser ins Spiel und schaffte gleich sein einziges Break der gesamten Partie.

