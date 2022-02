Bencic zieht in St. Petersburg in den Viertelfinal ein

Bencic mit Zweisatz-Sieg

Belinda Bencic hat beim WTA-500-Turnier in St. Petersburg relativ mühelos den Viertelfinal erreicht. Die Ostschweizerin (WTA 24) gewann mit 6:1, 7:6 (7:2) gegen die slowenische Qualifikantin Kaja Juvan (WTA 102). Den 1. Satz entschied Bencic deutlich für sich, im 2. musste sie zwar ins Tiebreak, zeigte sich dort aber kompromisslos. Die 24-Jährige revanchierte sich damit bei Juvan für die überraschende Erstrunden-Niederlage im vergangenen Jahr in Wimbledon. In der Runde der besten 8 trifft Bencic auf Anett Kontaveit (WTA 9). Gegen die an Nummer 2 gesetzte Estin konnte die Olympiasiegerin bislang noch nie gewinnen. Kontaveit bezwang in der 1. Runde Jil Teichmann und im Achtelfinal die Rumänin Sorana Cirstea.