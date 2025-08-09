Legende: Trifft in der 2. Runde in Cincinnati auf eine Russin Belinda Bencic. Imago Images/PsnewZ

Bencics Gegnerin ist bekannt

Nach einem Freilos in der 1. Runde am WTA-1000-Turnier in Cincinnati bekommt es Belinda Bencic (WTA 19) in der 2. Runde mit Veronika Kudermetowa (WTA 36) zu tun. Gegen die Russin, die wie Bencic 28-jährig ist, spielte die Ostschweizerin bereits 10 Mal (6:4 Siege). Beim letzten Duell Anfang Februar gab Bencic im Achtelfinal in Abu Dhabi kein einziges Game ab.

Riedi scheitert an Tien

Mit Leandro Riedi (ATP 522) ist der einzige Schweizer am ATP-1000-Turnier in Cincinnati schon in der Startrunde ausgeschieden. Der 23-jährige Qualifikant unterlag im US-Bundesstaat Ohio Learner Tien (USA/ATP 55) 3:6, 4:6. Im Startsatz musste sich Riedi einmal breaken lassen und erarbeitete sich seinerseits keine Möglichkeit zu einem Servicedurchbruch. Anders in Satz 2: Der Zürcher hatte insgesamt sechs Breakchancen. Der 19-jährige Tien wehrte aber alle ab – und nutzte derweil seinen einzigen Breakball.

