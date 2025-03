Bencic zurück in den Top 50 – Draper erstmals in den Top 10

Legende: Ist bereits wieder zurück in den Top 50 Belinda Bencic. Imago Images/Taya Gray

Bencic neu die Weltnummer 45

Belinda Bencic gehört nur 4 Monate nach ihrer Rückkehr aus der Mutterschaftspause wieder zu den besten 50 Tennis-Spielerinnen der Welt. Die 28-jährige Schweizerin machte im am Montag aktualisierten WTA-Ranking 13 Positionen gut und belegt nun den 45. Platz. Zuletzt stiess Bencic beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bis in den Viertelfinal vor, wo sie an Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/WTA 5) hängen blieb. Angeführt wird das WTA-Ranking weiter von Aryna Sabalenka. Indian-Wells-Siegerin Mirra Andrejewa schaffte erstmals den Sprung in die Top 10 und grüsst nun von Position 6.

Draper gibt Top-10-Debüt

Bei den Männern figuriert Jack Draper dank seinem Triumph in Indian Wells erstmals unter den besten 10. Der 23-jährige Brite springt von Position 14 auf Platz 7. Angeführt wird die ATP-Weltrangliste weiter mit grossem Vorsprung von Jannik Sinner, der aktuell noch eine Dopingsperre verbüsst. Der bestklassierte Schweizer ist Alexander Ritschard auf Rang 125.

Resultate