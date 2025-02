Legende: Guter Start in Abu Dhabi Belinda Bencic. Keystone/EPA/Ali Haider

Bencic besiegt Sramkova

Belinda Bencic hat in Abu Dhabi zum Auftakt des WTA-500-Turniers gegen die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 44) 6:2, 3:6, 6:1 gewonnen. Damit bleibt sie am Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten unbesiegt. Vor 2 Jahren entschied Bencic das Turnier bei ihrer ersten und bisher einzigen Teilnahme für sich. Die 27-Jährige besiegte schon zum 3. Mal in diesem Jahr eine Top-50-Spielerin. Achtelfinalgegnerin ist die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 52), gegen die Bencic in 5 von 9 Begegnungen die Oberhand behielt.

Golubic ringt Rus nieder

Viktorija Golubic (WTA 113) hat beim WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca die Starthürde nach hartem Kampf genommen. Die Zürcherin setzte sich gegen die besser klassierte Niederländerin Arantxa Rus (WTA 88) in drei Sätzen 7:5, 4:6, 7:6 (12:10) durch. Erst nach 3:30 Stunden Spielzeit verwertete Golubic ihren 5. Matchball. Es war ihr erster Sieg in einem Hauptfeld in diesem Jahr. An den Australian Open war Golubic nach erfolgreicher Qualifikation in der 1. Runde knapp an Elise Mertens gescheitert. Im Achtelfinal von Cluj-Napoca trifft sie nun auf die Russin Anastasia Potapowa (WTA 32), die Nummer 1 der Setzliste.

WTA-Tour